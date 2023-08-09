Olay, Mudanya'nın merkezinde bulunan Şehit Hakan Tağmaç Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bilgilere göre, Sindirella Çocuk Parkı'nın yanında bisiklet sürmekte olan 13 yaşındaki Süleyman Aydoğdu'ya, 16 JU 981 plakalı araç sürücüsü R.Ç. tarafından çarpıldı. Araç, aniden çıkan yolda çocuğa çarpmaktan kaçınamadı. Kaza sonrasında hemen 112 Acil Servis ekibi çağrıldı ve olay yerine yönlendirildi. İlk yardım müdahalesinin ardından ağır yaralı çocuk, hızla Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri de derhal harekete geçti ve kaza hakkında soruşturma başlattı. Olayın nasıl meydana geldiği ve nedenleri üzerine detaylı inceleme yapılıyor.