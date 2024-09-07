Bursa Artvin Vakfı, Olağan Genel Kurul toplantısı için Merinos AKKM'de bir araya gelerek yeni dönem için seçim gerçekleştirdi. Olağan Genel Kurul’a katılan isimler arasında, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da yer aldı. Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen kongrede, mevcut başkan Adnan Demirci tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkanlık görevine seçildi. Demirci, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, vakfın hedeflerine ulaşması ve Bursa'daki Artvinli hemşerilerin arasındaki dayanışmayı artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, yeni dönemde vakfın eğitim, kültür ve sosyal yardımlaşma alanlarındaki projeleri büyüterek daha geniş kitlelere hitap etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kongre öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Demirci, tek liste ile seçime gidilmesinin hem vakıf hem de Artvin camiası için büyük önem taşıdığını vurguladı. Demirci, “Artık Artvinliler birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor. Bu dönem ‘Sizin Vakfınız’ sloganıyla yola çıkıyoruz ve hep birlikte vakfımızın geleceği için çalışacağız. " ifadelerinde bulundu.

Kongrenin sonunda vakıf üyeleri Başkan Demirci'yi tebrik ederek, yeni yönetimin hem vakıf hem de Bursa'da yaşayan Artvinliler için hayırlı olmasını temenni etti.