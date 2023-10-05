Gölcük, 14-15 Ekim Pazar günü bir kez daha büyük heyecana sahne olacak Downhill Cup’a ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle Gölcük Saraylı parkurunda ikincisi yapılacak olan Downhill Cup’ta, dağ bisikletçileri, en iyi sürüşlerini göstererek dereceye girmek için yarışacaklar. 14 Ekim Cumartesi günü sabah 09.00’da Saraylı’nın tepelerinde sıralama turları ile başlayacak yarış, 15 Ekim Pazar günü 17.00’da Saraylı köy meydanında tamamlanacak.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelecek olan 150’ye yakın sporcunun katılacağı ödüllü dağ bisikleti yarışması "Elitler, Master, Küçükler ve Kadınlar” kategorinde yapılacak. Profesyonellerin heyecan dolu yarışını, Gölcüklüler de belli noktalardan izleyerek heyecana ortak olacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "Spor kenti Gölcük hedefiyle alternatif sporlarında ilçemizde yapılmasına önem veriyoruz. Dağ bisikleti yarışları da bunlardan bir tanesi. Büyük heyecana sahne olacağını düşündüğüm yarışmaya katılacak bisikletçilere başarılar diliyor, hemşehrilerimizi de izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.