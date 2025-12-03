Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde hudut birliklerince Yunanistan’a yasa dışı yollardan kaçamaya çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.

Hudut karakol komutanlıkları ekiplerince, Saçlımüsellim ile Gemici köylerinde yapılan denetimlerde Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. 4 İran, 6 Afganistan, 2 Pakistan, 11 Suriye, 1 Lübnan, 1 Fas, 3 Filistin ve 4 Mısır uyruklu olmak üzere toplamda 32 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.