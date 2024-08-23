Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir ve Aydın'daki orman yangınlarının ardından, "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edilen bölgelerde yaşayan ve zarar gören vatandaşlar için nakdi yardım yapılacağını açıkladı. AFAD tarafından yapılan bu duyuruda, yangınlardan etkilenen konut ve iş yerlerinin sahiplerinin, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla nakdi destek alacağı belirtildi.

AFAD'ın X hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük ve Çankırı'da 14-20 Ağustos tarihleri arasında çeşitli orman yangınlarının meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, bu yangınların yerleşim yerlerine olan yakınlığı nedeniyle toplamda 5 bin 381 vatandaşın güvenlik gerekçesiyle güvenli bölgelere tahliye edildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, tedbir amaçlı tahliye edilen bölgeler hakkında detaylı bilgi verildi. Buna göre, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Bayraklı ilçesindeki Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesindeki Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri ile Tire ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi; Aydın'da ise Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar ve Örmepınar mahalleleri ile Didim ilçesindeki Hisar Mahallesi "genel hayata etkili afet bölgesi" olarak ilan edildi.

İzmir ve Aydın'da yangından etkilenen mahallelerde, "hak sahibi" tespiti çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ve Aydın illerimizin yangından etkilenen mahallelerinde hak sahibi çalışmalarına başlanmıştır. Konut ve işyerleri yangından etkilenen vatandaşlarımızın AFAD İl Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Meydana gelen orman yangınları sebebi ile konut ve işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza zarar tespit çalışmaları sonucunda Nakdi Yardım yapılacaktır. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile Milletimizin yanındayız."