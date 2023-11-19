Meteoroloji'den aldığı bilgiye göre AFAD, Bursa dahil 31 il için uyarıda bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzeriden yaptığı açıklama şu şekilde:

Alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 20 Kasım Pazartesi günü; 15 ilimiz için Turuncu, 16 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 31 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır.

Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak. Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova.

Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır.

Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup; gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.