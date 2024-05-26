İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Afganistan'a gerçekleştirilen ziyaretin ardından soysal medya ve basında çıkan 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Afganistan'a gerçekleştirilen ziyaret hakkında yapılan açıklamada, "Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesine yönelik çabalarını sürdürme kararlılığının altı bir kez daha çizildi. Göç İdaresi Başkanlığı heyetinin Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyaret, düzensiz göçle mücadele ve Afganistan vatandaşlarının ülkelerine geri dönüş süreçlerini ele almak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak, ziyaret sırasında bayrağımızın konulmaması, Türkiye'nin Afganistan geçici hükümetini resmen tanımamasından kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Türkiye'nin düzensiz göçle mücadeledeki kararlılığının devam ettiği bir kez daha vurgulanmıştır." denildi.