Bursa'da gerçekleşen yerel seçimlere yönelik afişlerin gözaltına alınan yedi genç, 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mert Can Yıldız, Emrecan Küçükaslan, Onur Polat, Aytaç Şahin, Furkan Yavuz, Barış Can Solak ve Şahin Emir'in, 28 Mayıs seçimleri öncesinde şehrin çeşitli noktalarına astıkları afişler nedeniyle 6 ila 12 ay arasında hapis cezası istemiyle yargılanmaları başladı.

Gençlerin avukatları Özge Biçen Ataç, Baran Güneş ve Tolga Polat ile birlikte mahkemeye katıldığı duruşmada, 298 sayılı Seçim Kanunu'nun 58-60-61. maddeleri uyarınca suçlanan gençler, afişlerde herhangi bir siyasi parti içeriği bulunmadığını savundu. Gençler, suçlamaları reddederek, "Afişlerde siyasi parti amblemi yer almamaktadır. Astığımız broşürlerde siyasi parti propagandası yapılmamıştır. Amblem de bulunmamaktadır. Gönüllü olarak bir araya gelen gençleriz. Eylemi siyasi parti başlığı altında gerçekleştirmedik. Astığımız broşürler sadece fikir beyanını içermektedir" şeklinde ifade verdiler.

CHP Gençlik Kolları'nın adliye çıkışında destek verdiği gençler, mahkemenin eksik evrakların tamamlanması için 9 Ocak 2024 tarihine ertelendiğini öğrendiler. Altı ay önce şehrin çeşitli yerlerine asılan broşürlerde ise, "Mazot 40 TL, dolar 30 TL, ev kiraları da yüzde yüz artacak" ifadelerine yer verilmişti.