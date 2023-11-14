Öncelikle bal sirkesi birçok kişinin derdi olan fazla kiloların düşmanı olarak hızla yayılıyor. Yabani elmalardan oluşan bal sirkesi kişiyi kısa sürede zayıflatıyor, metobilizmayı hızlandırmaya yarıyor ve sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlıyor. Son zamanlarda çok sık kullanılan bu karışım bir çok kişinin derdine derman olmuş ve dilden dile yayılmaya başlamıştır.

İşte Bal Sirkesinin Evde Hazırlanışı:

Öncelikle 2 tatlı kaşığı yabani elma sirkesini bir bardak suyun veya papatya çayının ortasından içerisine dökün ve kesinlikle bal katın veya sinameki tozu da isterseniz ekleyebilirsiniz. Ancak sağlık için sinameki tozunun içerisinde şeker olmamalıdır. Bu ballı elmalı sirkesi formülü kaşıkla bir güzel karıştırıldıktan hemen sonra, zayıflama ile kilo verme ve kolesterol düşürmek için kullanıma hazırdır etkisi kanıtlanmıştır.

2. Bal Sirkesi Nasıl İçilmeli ve Tüketilmeli?

Bal karışımlı Elma sirkesi ile zayıflamak için (herhangi bir öğün olabilir) yemeklerden 45 dk kadar önce bir çay bardağı kadar hazırladığınız tarifteki karışımdan içmelisiniz.