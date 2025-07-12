Bu kırsal bölgede mandalar yıl boyunca suya girerek hem serinliyor hem de parazitlerinden arınıyor. Bu doğal süreç, süt verimini olumlu yönde etkiliyor. Karaoğlan'da sabah saatlerinde ahırlarından çıkarılan mandalar sürü halinde göle ya da Kirmasti Çayı’na yöneliyor. Kirmasti Çayı, Kütahya’nın Emet ve Gediz ilçelerinden doğarak uzun bir yolculuğun ardından Uluabat Gölü’ne ulaşıyor. Hem çay hem göl, mandaların sağlığı ve verimi açısından vazgeçilmez doğal kaynaklar arasında yer alıyor.

Sürü halinde suya giren mandalar, Afrika savanalarında hareket eden bufalo sürülerini andırıyor. Bu görüntüler, Mustafakemalpaşa Ovası’na adeta farklı bir atmosfer kazandırıyor. Gün sonunda mandalar kendi ahırlarına geri dönüyor. Mandalarının peşinden gitmek isteyen yetiştiriciler ise su yollarından kayıkla ilerlemek zorunda kalıyor. Karaoğlan Mahallesi’nde yüzyıllardır manda yetiştirildiği biliniyor. Mahallede toplam 5 bin büyükbaş hayvan bulunurken, bunların yaklaşık 1800’ünü mandalar oluşturuyor. Mandaların eti, sütü, kaymağı, tereyağı, peyniri, yoğurdu ve sucuğu mahalle sakinleri için önemli bir gelir kaynağı.

Mandaların günlük olarak suyla buluşması zorunlu görülüyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde suya giren mandalar hem serinliyor hem de parazitlerinden kurtuluyor. Bu durum doğrudan süt verimine yansıyor. Suya girmeyen mandaların veriminin düştüğü belirtiliyor. Mandaların verdiği sütün özellikle yoğurdu bazı sağlık sorunlarına karşı faydalı kabul ediliyor ve bu nedenle tüketici ilgisi yüksek oluyor. Bir mandanın günlük ortalama süt verimi 5 kilogram civarında. Sütün litresi 70 liradan satılırken, peyniri 400, yoğurdu 120, sucuğu ise 600 liradan alıcı buluyor. Süt veriminin artması üreticilerin kazancını da yükseltecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Karaoğlan Mahallesi, bölgedeki manda varlığıyla tanınıyor.