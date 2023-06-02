Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) 25 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci alımına yönelik çalışmaları ile sağlık bloklarında hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin altyapı çalışmaları büyük bir sürat ve titizlikle yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Emre Korkut ve beraberindeki heyet tarafından takdir edilen projenin kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenirken, Diş Hekimliği Fakültesinin 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında öğrenci kabulüne yönelik çalışmalarda da sona yaklaşıldı.

Yapımı devam eden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin BŞEÜ ile birlikte kente büyük bir değer katacağının altını çizen BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Diş Hekimliği Fakültemizi de ilimizin sağlık hizmetleri için en az Tıp Fakültemiz kadar önemsiyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz Diş Hekimliği Fakültemizde en yakın zamanda akademik yapılanmamızı da tamamlayıp öğrenci alımına başlayacağız. Diş Hekimliği Fakültemiz de ilimize diş sağlığı ve tedavisi noktasında hizmet edecek ve Bilecik’in sağlık şehri olması hayalimize bizi bir adım daha yaklaştıracaktır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin kurulmasıyla ilimizde hâlihazırda 28 olan diş ünite sayısının 2 katına çıkacak. Ortodonti, çene cerrahisi gibi uzmanlık gerektiren klinik operasyonlar artık Bilecik’te yapılabilecek, bu da vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçları için başka illere gitme problemini ortadan kaldıracaktır. İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın yerinde ve yeterli sağlık hizmeti alabilmesi için büyük önem taşıyan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz tamamlandığında üniversitemize ve ilimize büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesinin 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci kabul edebilmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini belirten Rektör Beydemir, sözlerine, “Tıp Fakültemizin kurulması üniversitemize ve ilimize büyük bir katkı sağlamıştı. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız afiliasyon neticesinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, ilimizde bugüne kadar yapılamayan pek çok başarılı operasyona imza atıldı. Şehir dışına gitmek zorunda kalan vatandaşlarımızın artık sağlık hizmetine kolay, yerinde ve yeterli erişimini sağladık. Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Baş-Boyun Kanseri ameliyatları gibi uzmanlık gerektiren ve ilimizde daha önce yapılamayan pek çok ameliyatı Tıp Fakültesi akademisyenlerimiz başarıyla gerçekleştirdi. Diş Hekimliği Fakültemiz ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin tamamlanması ile de şehrimizin bu konudaki ihtiyaçlarına cevap verebileceğiz. Bir yandan akademik kadromuzu oluştururken diğer yandan öğrenci alımı için gerekli çalışmaları tamamlıyoruz. Umut ediyorum ki 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Diş Hekimliği Fakültemiz için de öğrenci kabulüne başlamış olacağı” şeklinde devam etti.