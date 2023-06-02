Ticaret Bakanlığı son dönem dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Mayıs’ta dış ticaret açığı 12,7 milyar dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında ise dış ticaret açığı 56,1 milyar dolara ulaştı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracatının yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir" dedi.

https://twitter.com/mehmedmus/status/1664540663172456449

Bu arada Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre;

2022 Kalder Bursa Ödülü Bandırma'nın 2022 Kalder Bursa Ödülü Bandırma'nın

  •     İhracat, ,4 oranında artarak 21 milyar 651 milyon dolar,
  •     İthalat, ,0 oranında artarak 34 milyar 312 milyon dolar,
  •     Dış ticaret hacmi, ,3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

  •     İhracat, %0,2 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar,
  •     İthalat, %8,9 oranında artarak 158 milyar 625 milyon dolar,
  •     Dış ticaret hacmi, %5,3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti.