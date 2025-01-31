2021 yılında Marmara Denizi ve boğazlarda ilk kez görülen müsilaj kabusu, aradan geçen 4 yılın ardından Bursa sahillerinde yeniden görülmeye başlandı. Yaklaşık 2 aydır sahillerde görülen müsilaj, vatandaşları endişeye düşürdü. Mudanya Kent Konseyi Başdanışmanı Antropolog Dr. M. Levent Sevik ve Mudanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Efraim Pala, müsilaj sorunundaki tehlikeye dikkat çekti.

Yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini belirten Efraim Pala, "2021 yılında kendini gösteren müsilaj ile bu yıl tekrar karşı karşıya kaldık. Her platformda pek çok kez dile getirdiğimiz gibi, Marmara Denizi’nin ölüm çığlıkları artık daha da yüksek. Bütün yetkililerden etkili girişimlerde bulunmalarını bekliyoruz" dedi.

Antropolog Dr. M. Levent Sevik ise, "Göründüğü gibi Marmara Denizi’ni hep birlikte katlediyoruz. Bu sorunun temelinde biyolojik ve kimyasal faktörler var. Ancak en önemli etken insan faktörü. İnsanların dikkatsizliği ve fabrikaların atıkları burada birikiyor. Alttaki ölü tabaka olan müsilaj yüzeye çıkmaya başlıyor. Bu tabaka zamanla birikerek denizdeki oksijen seviyesini azaltıyor. 10 metrenin altına inildiğinde neredeyse hiç oksijen kalmıyor. Bu durumda balık yiyemez, denize giremez ve kirlilikten kaçınamazsınız. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Kullandıkları kimyasallardan attıkları çöplere kadar her şeyin denizde birleştiğini unutmamaları gerekiyor. Bunun için hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.