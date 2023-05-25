Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, deprem bölgesinde gönüllü çalışan berber ve kuaförlere teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi Alice Deluxe Düğün Salonu’nda düzenlenen programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapan berber ve kuaförler ile oda üyeleri katıldı.

Deprem bölgesinde gönüllü çalışan berber ve kuaförlere teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle deprem bölgesinde çalışan kardeşlerimizi takdir ediyor ve teşekkür ediyorum. 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından bütün Türkiye, bölgeye adeta aktı. Bütün Türkiye, deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması noktasında yapılması gerekenlerle ilgili yardıma koştular. Kocasinan Belediyesi olarak depremin ilk saatlerinde AFAD’ da yapılan toplantıda deprem bölgelerine neler yapabiliriz konuştuk ve ilk olarak iş makineleri gönderdik. Sonra vinç, kesiciler, kırıcılar gibi araçları gönderdik. Kocasinan Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş’ın merkezi olan Ebrar sitesinde çalıştı. Deprem bölgelerine mobil fırın, mobil mutfak, mobil yatakhane, çadır, temizlik ve iş makineleri gibi ihtiyaç olan her alanda destek olduk. Aşevi Malatya’dan sonra kardeş belediye Türkoğlu’nda da açtık. Depremzede kardeşlerimize, 3 öğün sıcak yemek ve 16 bin sıcak ekmek ulaştırma konusunda canla başla çalışıyoruz. Burada ihtiyaç olan ne varsa her alanda elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Elbistan’da ise hızlı bir şekilde ‘Kayseri Kocasinan Yaşamkent’i kurduk ve nice hizmetlerle deprem bölgesinde yer alıyoruz. Özellikle biz, bunları insanlık için yaptık” ifadelerini kullandı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ise her zaman esnaflara destek verdiği için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetler ve esnafın işlerini her ortamda kolaylaştırdığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.