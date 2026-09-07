TFF 1. Ligde geride kalan son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 12 puanla maç fazlasıyla lider olan Batman Petrol’ün ardından ikinci sırada yer alan Bursaspor, 6. hafta maçında Manisa FK’ya konuk olacak.

MANİSA FK’NIN 5 MAÇLIK PERFORMANSI

5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 8 puanla onuncu sırada yer alan ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta deplasmanda konuk olduğu Iğdır FK’ya 4-2 mağlup oldu. Son 3 maçında galibiyete hasret kalan ege temsilcisi, 5 maçta rakip fileleri, 10 kez havalandırırken kalesinde ise 8 gol gördü.

Maç başı 2 gol ortalaması yakalayan Manisa FK, hücum hattındaki etkili oyunu ile dikkat çekti. Hücumdaki başarısına rağmen defans bloğundaki hatalarıyla öne çıkan Manisa FK’nın geride kalan haftalarda en başarılı 3 ismi yabancı oyuncuları oldu. 4 gol atma başarısı gösteren orta saha oyuncusu Julian Anziani, 2 gol atan orta saha oyuncusu Jonathan Lindesth ve 3 gol katkısı yapan forvet Cheickne Sylia Manisa FK’nın en etkili isimleri olmayı başardı.

BURSASPOR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Süper Lig’e çıkma yolunu emin adımlarla geçmeye devam eden Bursaspor’da ise moraller üst seviyede. Çıkışını sürdüren yeşil beyazlılar galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya çalışacak. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor’u 4-0 ile geçen Bursaspor, Manisa FK karşısında 3 puanı isteyen taraf olacak. Yeşil beyazlıların en büyük kozu 5 maçta 6 gole ulaşan forvet oyuncusu Kelechi İheanacho olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig 6. haftasında Manisa FK-Bursaspor arasındaki mücadele saat 20.00’de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.