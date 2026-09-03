Bölgede kayıp mürettebata yönelik arama kurtarma faaliyetleri sürerken, şüphelilerin adliyeye sevk edilip edilmeyeceğine bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön rapor doğrultusunda karar verilecek.

Kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinde bulunan 10 kişiden aşçı dışındaki 9 kişinin ifadeleri gemide alındı. Adli ve idari soruşturmanın devam etmesi ve gemi güvenliğinin sağlanması amacıyla şüphelilerin jandarma gözetiminde gemide tutulmasına karar verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, kazada tarafların kusur durumlarını belirlemek için inceleme başlattı. Heyetin en geç öğle saatlerine kadar sunması beklenen ön raporun ardından hangi şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği netleşecek.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri gece boyunca devam etti. Silivri’de AFAD tarafından oluşturulan kriz merkezinden bölgedeki çalışmalar anlık olarak takip ediliyor.

Operasyona Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay ekiplerinin yanı sıra 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı, 1 uçak ve Deniz Kuvvetlerine bağlı su altı arama gemisi katılıyor.

Mürettebatın aileleri ve yakınları da arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bölgede bekleyişini sürdürüyor. Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda yakınlara çalışmaların seyri hakkında düzenli bilgi veriliyor.

Kazaya karışan ancak çarpışmadan ciddi hasar almadan çıkan ALSU isimli tanker ise Silivri açıklarında bekletiliyor.

Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi, 2 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 35 kilometre güneyinde çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından içerisinde 10 mürettebat bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı.