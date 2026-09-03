Bordo-mavililerde Fatih Tekke döneminin sona ermesiyle beraber teknik direktör arayışları hız kazandı. Gündeme gelen isimler arasında Arda Turan’ın öne çıktığı konuşulurken; genç teknik adamın, Trabzonspor’dan gelen teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ

Trabzon yerel basınından Taka Gazetesi'nde paylaşılan habere göre; Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan, geçtiğimiz sezon ligi zirvede bitirdiği Ukrayna ekibini yarı yolda bırakmak istememesi ve Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi unsuru sebebiyle şu aşamada bordo-mavili takımda vazife almaya sıcak bakmıyor.

CONTE VE ŞENOL GÜNEŞ LİSTEDE

Trabzonspor’da Şenol Güneş ismi de kuvvetli biçimde konuşuluyor. Ancak Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim ve camia içinde ağırlıklı görüşün yabancı bir teknik adamla yola devam edilmesi istikametinde olduğu aktarıldı. Dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte, ciddi biçimde gündeme geldi. Conte’nin yüksek yıllık ücretinin Trabzonspor açısından mühim bir mali külfet oluşturabileceği ifade ediliyor.

Karadeniz ekibinde listenin ilk sıralarında yer alan Arda Turan seçeneğinin zayıflamasıyla beraber Şenol Güneş ve yabancı teknik direktör alternatifleri değerlendirilmeye devam ediyor.