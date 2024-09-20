Merkezi İstanbul’da bulunan Keşan Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Eler’den bir dönem 3.Lig’de mücadele ederken Keşanspor forması giyen ve şu anda Galatasaray Yardımcı Teknik Direktörlüğü’nü yapan İrfan Saraloğlu’nun sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Galatasaray Sportif Aş Başkanveki İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Spor kulübü Yönetim Kurulu üyeleri katıldığı kutlamada Eler’in, İrfan Saraloğlu’nun Keşanspor’da oynadığı yıllardaki formalı fotoğrafı da pasta üzerine basılarak bir sürpriz gerçekleştirildi.

Saraloğlu, bu sürpriz nedeniyle Eler’e teşekkür “Keşan’da futbol oynadığım yılları unutmam mümkün değil. Bu pasta beni çok mutlu etti. Bu doğum günüme bu pasta da büyük önem kazandırdı. Tüm Keşanlılara selam ve saygılarımı gönderiyorum” dedi.

Eler’de, “Saraloğlu’na doğum gününde sürpriz bir pasta ile doğum gününü kutlamak istedim. Sağolsun davetime katılan Hatipoğlu ile Galatasaray yöneticilerine, Galatasaray Teknik Direktörü Buruk’a ve İrfan Saraloğlu hocama da teşekkür ediyorum” dedi.