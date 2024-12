Hükümetleri döneminde gençlerin geleceğine yönelik önemli reformların yapıldığını belirten Kılıç, bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

AK Parti'nin her zaman gençliği geleceğin teminatı olarak gördüğünü vurgulayan Kılıç, gençlere her alanda destek olmak için önemli altyapıların tamamlandığını ifade etti. "Gençlerimizle Türkiye Yüzyılı’nı parlak bir istikbale dönüştürmek için kararlıyız" diyen Kılıç, gençlerin eğitimden spora kadar her alanda en iyi şekilde yetiştirilmesi için yapılan çalışmalara değindi.

Kılıç, AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilen önemli adımları sıralayarak, eğitim alanında kitapların ücretsiz hale getirilmesi, sınıf mevcudunun düşürülmesi, spor salonları ve gençlik merkezleri inşa edilmesi gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, öğrencilere yönelik sağlanan kredi ve burs desteği ile çeşitli fırsatların sunulduğunun altını çizdi.

AK Parti'nin gençlere yönelik gerçekleştirdiği sessiz devrimlerin, gençlerin hayatlarında önemli değişimlere yol açtığını ifade eden Kılıç, Türkiye'nin gelişiminde gençlerin rolünün büyük olduğunu söyledi. Türkiye'nin küresel bir güç olmasında gençlerin katkısının önemli olduğunu belirten Kılıç, gençlerin medeniyetin değerlerini ve Türkiye'nin tarihî misyonunu kavradığını ifade etti.

Son olarak, Bursaspor'un yükselişine de değinen Kılıç, genç bir kadro ve teknik ekiple başarılar elde eden Bursaspor'u tebrik etti ve taraftarlarına teşekkür etti. Kılıç, 2025 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, konuşmasını sonlandırdı.