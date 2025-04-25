Ünlü çift, Türkiye'nin mobilya üretiminde önde gelen merkezlerinden biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesini ziyaret ederek mobilya alışverişi yaptı.

Tasarım ve kalite açısından tercih edilen İnegöl mobilyasını seçen ikili, ilçedeki birçok mağazayı gezerek yeni eşyalar satın aldı. Alışveriş sırasında samimi tavırlarıyla dikkat çeken Akalın ve Kurt’un birlikte görüntülenmesi, sosyal çevrelerde de dikkat çekti.

Demet Akalın ve Okan Kurt'un İnegöl’den edindikleri mobilyaların, yenilenen yaşam alanları için alındığı öğrenildi. İlçedeki mobilya üreticileri ise tanınmış isimlerin İnegöl’ü tercih etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.