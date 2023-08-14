Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu bir demir çelik firmasının Çorlu ilçesindeki merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Şirket, iddiaya göre 11 çalışanının ortaklarını 50 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla sarsıldı. Yaşanan bu gelişme sonrasında harekete geçen Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunda bulunan demir çelik firmasının iddialarını araştırmak üzere adımlar attı.

Başsavcılığın koordinesinde faaliyet gösteren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, iddiaya konu olan şirketin merkezini hedef alarak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şirketin genel müdürü Şükrü E. dahil olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlamalarla karşı karşıya oldukları belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.