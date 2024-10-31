Bu gelişme, CHP cephesinde büyük bir tepkiye yol açtı. Parti, bu durumun demokrasi ve yerel yönetimlerin bağımsızlığı açısından son derece sorunlu olduğunu vurguladı.

CHP, durumu protesto etmek ve dayanışma göstermek amacıyla tüm belediye başkanlarını ve vatandaşları Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelmeye davet etti. Parti yöneticileri, bu çağrıyla birlikte, kayyım atamalarının siyasi bir müdahale olduğunu ve yerel halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

Esenyurt’ta düzenlenecek olan bu protesto, aynı zamanda partinin genel tutumunu ve merkezi hükümetin uygulamalarına karşı duruşunu pekiştirmeyi hedefliyor. Katılımcıların, demokrasi ve yerel yönetim hakları için seslerini yükseltmeleri bekleniyor. CHP, bu eylemle birlikte, Esenyurt’un yerel yönetiminin yeniden halkın iradesine dönmesi gerektiğinin altını çizecek.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'deki siyasi atmosferin giderek daha gergin hale geldiğini ve yerel yönetimlerin merkezi otoriteyle olan ilişkisini yeniden sorgulamaya açtığını gösteriyor.