Olay dün saat 15.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Yeni Cami sokakta meydana geldi. Kadir Kamil A.(21) ile Vedat K.(16) arasında kız meselesi yüzünden sokakta tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Vedat K. elindeki bıçakla Kadir A.'yı sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, ise yakındaki Çinili Cami avlusunda oturan vatandaşlardan yardım istedi.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan Vedat K.'yı yakaladı. Yakalanan şahıs, sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Tuncay Şentürk