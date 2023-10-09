Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, ünlü sanatçı Ahmet Özhan’ın konuk olduğu ‘Sezona Merhaba’ konserinde sanatseverlere müzik ziyafeti çektirdi.

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü’nün 2023-2024 sezonunun ilk konseri, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Türk müziğinin en iyi örneklerinden oluşan Nihavend faslıyla sezona merhaba diyen orkestrayı, gecenin ilk bölümünde Şef Salih Berkmen yönetti. Musiki severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Tanburi Osman Bey, Selanikli Ahmet Efendi, Lem’i Atlı, Emin Ongan gibi usta sanatçıların sevilen eserleri solo ve koro olarak seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde usta sanatçı Ahmet Özhan alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Türk sanat müziğinin önemli eserlerini Bursalılar için seslendiren Özhan, performansıyla dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Müzik severler de zaman zaman Özhan’ın şarkılarına eşlik ederken, dinleyenler müzik ziyafeti çekti.

Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız tarafından usta sanatçı Ahmet Özhan’a ve Orkestra Şube Müdürlüğü’nde hizmet edip emekliye ayrılan sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti. Türk sanat müziği saz ve ses sanatçılarının, Ahmet Özhan konseriyle sanat sezonuna merhaba dediğini söyleyen Başkanvekili Ali Mersin, “Ahmet Özhan gibi usta bir değeri Bursa’da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haziran ayı sonuna kadar sürecek sanat sezonumuzda, Tayyare Kültür Merkezi ve Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserlerde usta sanatçıların yanı sıra, Orkestra Şube Müdürlüğü saz ve ses sanatçıları da sahne alıp müzik ziyafeti sunacak. Herkese keyifli bir sanat sezonu geçirmesini diliyorum” dedi.