İstanbul Gelişim Üniversitesi, Malezya’daki 3 saygın üniversite ile “İkili İş Birliği Protokolü İmza Töreni” düzenledi. Törene, Malezya Yükseköğretim Bakanı H.E. Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin ve Malezya İstanbul Başkonsolosu Tengku Mohd Dzaraif Bin Raja Abdul Kadir katıldı.

“Dünya Üniversitesi” vizyonu ile ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği iş birlikleri, bilimsel ve akademik inovasyonlara her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Malezya Yükseköğretim Bakanı H.E. Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin ve Malezya İstanbul Başkonsolosu Tengku Mohd Dzaraif Bin Raja Abdul Kadir’in katılımıyla; QS (Quacquarelli Symond) sıralamasına göre Malezya’nın en iyi ilk 3 üniversite olan University Malaya, University Sains Malaysia ve University Teknologi Malaysia temsilcileri ile “İkili İş Birliği Protokolü İmza Töreni” düzenlendi. Tören, Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli ve Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı.

QS sıralamasında yer alan Malezya’daki 3 saygın üniversite ile protokol imzalandı

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symond) tarafından açıklanan listede yer alan Malezya’daki 3 saygın üniversite olan; University Malaya, University Sains Malaysia ve University Teknologi Malaysia ile İstanbul Gelişim Üniversitesi arasında “İkili İş Birliği Protokolü İmza Töreni” düzenlendi. QS tarafından yayımlanan “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024” sıralamasında Avrupa’nın en iyi 432’nci üniversitesi olan İGÜ; Türkiye’de ise 13’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Uluslararası platformlarda adından sıkça söz ettiren İGÜ, Malezya Yükseköğretim Bakanı H.E. Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Malezya İstanbul Başkonsolosu Tengku Mohd Dzaraif Bin Raja Abdul Kadir’in katılımıyla gerçekleşen törende, ikili iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Açılış konuşmasında kuruluş tarihçesine değinen Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, üniversitenin başarılarından bahsederken; Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, Malezya’nın Yükseköğretim Bakanı ve saygın üniversitelerini İGÜ’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

“İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”

Türkiye ve Malezya arasında ikili iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine değinen Malezya Yükseköğretim Bakanı H.E. Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin, “İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. İkili iş birliği anlaşmalarının gerçekleştirildiği; University Malaya yetkilisi Prof. Dato Ir Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor, University of Sains Malaysia yetkilisi Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Rahman Mohamed ve University of Teknologi Malaysia yetkilisi Prof. Dr. Shamsul Bin Sahibuddin konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra imza törenine geçildi. Malezya ile yapılan ikili iş birliği protokolü, hem ülkemiz hem de İGÜ’nün tanınırlığı için önemli bir katkı sağlarken; Malezya’nın saygın 3 üniversitesinin, Malezya Yükseköğretim Bakanı’nın ve Malezya İstanbul Başkonsolosu’nun Türkiye’de yer alan üniversiteler arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni tercih etmesi de uluslararasılaşma açısından büyük önem taşıyor.