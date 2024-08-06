Yeni Malatyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, mevcut başkan Adil Gevrek’e istifa çağrısında bulunarak, "Reklam yaptığımı düşünüyorlarsa ben adaylığımı çekiyorum ama tek şartım var kendileri de istifa edecekler, takımı kongreye götürecekler, kulübün önünü açacaklar" dedi.

Geçtiğimiz sene yaşanan 6 Şubat depremlerinde tesisleri büyük oranda zarar gören ve 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadele etmeme talebi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) kabul gören Yeni Malatyaspor’da Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, yeni sezon öncesi kulübün durumu ve yönetimde yaşanan sıkıntılarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona 10 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları Pendikspor maçı ile başlayacaklarını ancak müsabakaya çıkmama durumları olduğunu dile getiren Ahmet Özköse, "Yeni Malatyaspor’da şu anda sıkıntılar içinde devam etmekte olan bir süreç var. Herhangi bir oyuncumuz yok. Lige devam edeceksek U19 takımıyla devam etme durumumuz var. Bununla ilgili de yönetim ikiye bölünmüş durumda. Kimi arkadaşlarımız takımın oynamasını istiyor, kimi yönetici arkadaşlarımız ise oynamamasını istiyor. Ligler bu hafta başlayacak ve Malatyaspor’un transfer tahtası kapalı" diye konuştu.

"Bu gün gelinen noktada Malatyaspor’a yazık ediyorlar"

Malatya halkının mevcut başkan Adil Gevrek’e kızgın olduğunu aktaran Özköse, "5 ay önce mevcut başkan bu zihniyette devam ederse Malatya’nın siyasilerinin güvenini almadan, Malatyalı iş insanlarından herhangi bir destek almadan böyle giderse bu takımın sonunun 2. Lig olduğunu söylemiştim. 5 ay önce söylediklerim bugün gerçekleşmiş oldu. Bu gün gelinen noktada Malatyaspor’a yazık ediyorlar. Geçen hafta bir açıklamada bulundum ve kongreye gidelim kongrede aday olalım ve bu takımı kurtaralım diye mevcut başkana ’takımın önünü açın’ dedim. Malatya şehrine güzellikler gelsin istedik ama her defasında mevcut başkanda ’ben başkanlığıma devam edeceğim’ düşüncesi hakim. Malatya halkı mevcut başkana çok üzgün, çok sıkıntılı, çok tepkili" ifadelerini kullandı.

"Adil Gevrek istifa ettiği taktirde başkan adaylığımı geri çekeceğim"

Başkan Adil Gevrek’in istifa etmesi halinde başkan adaylığından çekileceğini söyleyen Ahmet Özköse, "Bazı basın yayın organlarında ’Ahmet Özköse kendi reklamını yapıyor’ diye bir açıklama yapmışlar. Buradan net olarak söylüyorum; şayet mevcut başkan Adil Gevrek bugünlerde istifa edip takımı kongreye götürdüğü taktirde başkan adaylığımı geri çekiyorum ve Malatyaspor defterini kapatıyorum. Buradan kendisine ’hodri meydan’ diyorum. Reklam yaptığımı düşünüyorlarsa ben adaylığımı çekiyorum ama tek şartım var kendileri de istifa edecekler, takımı kongreye götürecekler, kulübün önünü açacaklar. Malatyasporumuz’a güzel günler gelecek" şeklinde konuştu.

"Malatya’yı bilmeyen insanlar şu an Malatyaspor’u yönetiyor"

Özköse, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yönetimin içinde Çanakkaleli var, Kastamonulu var, Sinoplu var, Iraklı bile var. Bunları ’başkan nasıl bunları yönetime aldınız?’ diye soruyoruz. Dışardan kendi arkadaşları eş dost düşüncesiyle almışlar. Malatya’yı bilmeyen insanlar şu an Malatyaspor’u yönetiyor. Tabii bu da bizi üzüyor."

"İlk hedefimiz transfer tahtasını açmak"

Göreve gelmeleri durumunda transfer yasağını kaldıracaklarını vurgulayan Ahmet Özköse, "İlk önce bizim hedefimiz transfer tahtasını açmak. Bütün Türkiye’de, Malatya’da, İstanbul’da iş insanlarıyla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla bu işi çözeceğimize inanıyoruz. Böyle bir fırsatımız olursa transfer tahtasını açacağız ve altyapıya çok önem vereceğiz altyapıyı güzelleştireceğiz, daha kurumsal bir hale getireceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Malatyaspor için taşın altına elini sokacak çok insan var"

Malatyaspor’a sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Özköse, "Malatya’ya şu süreçte sahip olalım, sahip çıkalım, Malatyaspor’u güzel günlere götürelim. Malatyaspor için taşın altına elini sokacak çok insan var. Ancak mevcut yönetimin bir an önce değişmesini bekliyorlar. İnşallah mevcut yönetim ve Adil Gevrek kulağını açar ve kongreli seçim kararı alır" diyerek sözlerini tamamladı.