Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Turnuvasında ringe çıkan Bağcılar Belediyesi personeli Emine Arslan, büyük kadınlar 52 kilogram full contact branşında altın madalya kazanarak dünya kupası şampiyonluğuna ulaştı.

10-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'nın ev sahipliğinde Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası (Turkish Open WAKO World Cup) düzenlendi. Bu yıl 43 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin elit sporcunun katılımıyla zorlu mücadelelere sahne oldu.

Kürsünün en üst basamağına çıktı

Uluslararası arenadan en güçlü dövüşçülerin ringe çıktığı bu prestijli organizasyonda Bağcılar Belediyesi personeli Emine Arslan da Türkiye'yi temsil edenler arasında yer aldı. Daha önce de dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Arslan, turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Zorlu rakiplerini tek tek eleyen Arslan, Büyük Kadınlar 52 kilogram full contact kategorisinde kürsünün en üst basamağına çıktı. Arslan, WAKO World Cup şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak altın madalyayı Bağcılar'a getirdi.

Bizlere büyük gurur yaşattı

Genç sporcuyu tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 'Emine Arslan'ı bu üstün başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak bizlere büyük bir gurur yaşatan personelimizin başarılarının devamını diliyorum' dedi.