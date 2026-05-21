Malatya'da yapımı devam eden yeni atletizm tesisi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sporcuların, hakemlerin, teknik heyetin ve sporseverlerin tüm modern ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan komplekste, inşaatın yüzde 83'ü tamamlandı. İdari ofisler, modern sporcu soyunma odaları, eğitim salonları ve dinlenme alanlarını kapsayan bu bölümün kısa süre içerisinde hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında atletizm sahası yenileme, profesyonel çim serimi ve zemin altyapı inşaatı çalışmaları ise yüzde 30 seviyesine ulaştı. Uluslararası standartlarda drenaj sistemleri ve pist katmanlarının oluşturulması için ekipler sahada 7/24 esasıyla titiz bir çalışma yürütüyor.

Pist ve saha ölçülerinden, tesiste kullanılacak teknolojik donanımlara kadar her detayı uluslararası normlara göre inşa edilen tesis, tamamlandığında Dünya Atletizm Federasyonu (World Athletics) tarafından 'B tipi sertifika' ile tescillenecek. Tesis bu sayede tesiste Avrupa şampiyonaları, uluslararası kupalar, olimpiyat seçmeleri ve Türkiye şampiyonları gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenebilecek.

Ahmet Karadağ: 'Kompleksimizin şimdiden tüm spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, yapımı devam eden tesisle ilgili açıklamalarda bulundu. Karadağ, 'Türkiye Atletizm Federasyonu olarak, Malatya'da yapımı hızla süren yeni Atletizm Kompleksi'ni Türk sporuna kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Pistin uluslararası normlara harfiyen uygun olması adına çalışmalar, büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto Teşkilatımız başta olmak üzere, tesisimizin Türk atletizmine kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, kompleksimizin şimdiden tüm spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.