Ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda seslendirdiği şiirleriyle Kocaelililere muhteşem bir akşam yaşattıKOCAELİ (İGFA) - 13’üncü kez kapılarını açan ve bu yıl ana teması “Şehir ve Kitap” olarak belirlenen Kocaeli Kitap Fuarı tüm heyecanıyla devam ediyor. Yaklaşık 400 yayınevi ve 450 yazarın yer aldığı kitap fuarı, şiir dinletisi, oturum, söyleşi ve diğer birçok etkinlik için vatandaşları Kocaeli Kongre Merkezi’nde ağırlıyor.

15 Ekim’e kadar gündüz farklı akşam farklı aktivitelerin düzenleneceği fuarda Kocaeliler dolu dolu bir serüven yaşayacak. Bu kapsamda “Şehirlerin ışığı” etkinliğinde sahne alan ünlü şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, “Bu Şehir ve Sen” isimli şiir dinletesi gerçekleştirdi. İlkan, kendisini dinlemeye gelen sevenleri için seslendirdiği şiirleriyle ruhlara hitap etti. İlkan, her şiiri için anlattığı hikâyelerle de gönülleri mest etti.

ŞİİRLERİNİ KOCAELİLER İÇİN OKUDU

Yalnızların ozanı Ahmet Selçuk İlkan, Kocaelilere 13. Kitap Fuarı’nın ilk gününde muhteşem bir akşam yaşattı.

Tüm şiirlerini Kocaeliler için okuyan İlkan’a vatandaşlar hep birlikte eşlik etti. İlkan, içten tavırlarıyla da sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Hiç eskimeyen, yıllandıkça değerlenen şiirlerinden “Hatıran Yeter”, “Sabahçı Kahvesi”, ve “Yanarım”ı da seslendiren İlkan, dakikalarca alkışlandı. Kocaeli Kitap Fuarı’nı 13. kez düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden İlkan, Türkiye’nin en büyük Kitap Fuarı için Başkan Tahir Büyükakın’a saygı ve sevgilerini iletti.