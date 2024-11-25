Eğitimci ve yazar Ahmet Turan Özkan, tüm mesaisini Kayseri halkına adadıKAYSERİ (İGFA) - Öğretmenlik yıllarında 50'ye yakın kitap yazarak çocuklara kaynak üreten, Kayseri’de uzun yıllar Valilik adına sunuculuk yapan,çalıştığı okulda tiyatroyu geleneksel hale getiren,emeklilik döneminde “Şeker yayıncılık” yayınevini kurarak Türkiye'ye yayın yapan bir öğretmenken, siyasete adım atan Kocasinan Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Ahmet Turan Özkan tüm mesaisini Kayseri halkına adamış durumda.

Özellikle Kocasinan bölgesinde halkın dertlerini sıkıntılarını dinleyen ve belediye meclisine taşıyan Ahmet Turan Özkan Sinan, hayat pahalılığından şikayet ederken, "Kafelerde fiyatlar çok yüksek, mutlaka indirilmeli. Kocasinan bölgesinde mahallelerin temizliği yetersiz ve okullarda da beslenme çantası ihtiyacı var. Bizler de daha çok çalışarak halkçı belediyecilik anlayışı içinde neler yapılabileceğini göstereceğiz" dedi.