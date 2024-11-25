Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunan Ali Hikmet Paşa Ortaokulu öğretmenlerinin oluşturduğu ’Öğretmenler Koro’su Okulda bulunan salonda muhteşem bir konser verdi.

Karesi İlçesinde bulunan Ali Hikmet Paşa okulu öğretmenleri ’Öğretmenler Günü’ dolayısıyla okulda öğretmenlere ve öğrencilere türkü şöleni sundular Müzik Öğretmeni Aylin Tanrıverdi yönetiminde öğretmenlerden oluşan koro 7 türkü söyledi. Okul öğrencileri de öğretmenlerine olan sevgilerini onlar için şiir, türkü, kompozisyon ve özlü sözler söyleyerek, Öğretmenlerinin günlerini kutladılar. Konser sonrası Okul Müdürü Yüksel Kocaşahan, Müdür Yardımcıları Leyla Çelik ve Sabit Güven Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Kabakoğlu ve üyelerinin hazırladıkları pasta kesilerek, öğretmenlere hediyeleri verilerek, öğretmenlerin ’Öğretmenler Günü’ kutlandı.