Aile hekimleri için başına düşen nüfus sınırı 4 binden 3 bin 500'e düşürüldü. Bu değişiklik, aile hekimlerinin hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, lohusa izlemleri, hamilelik, bebek ve çocuk izlem süreçleri ile birlikte aile hekimlerinin dikkatle takip etmesi gereken önemli kriterler arasına alındı.

Bu düzenlemeyle, aile hekimlerinin izlem ve takip süreçlerinde daha fazla zaman ve kaynak ayırmaları bekleniyor. Böylece, annelerin ve yeni doğan bebeklerin sağlık durumları daha etkin bir şekilde izlenebilecek. Uzmanlar, bu değişikliklerin aile hekimliği sisteminin işleyişine olumlu katkılar sağlayacağını, özellikle anne ve çocuk sağlığı açısından önemli iyileştirmelere yol açacağını öngörüyor. Bu yeni uygulamanın, sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve aile sağlığının korunması konusunda önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.