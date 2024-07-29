Aile Hekimim Kim?

E-devlet sistemi ile birlikte gelen dijital devrim sayesinde vatandaşlar bir kaç tuşlamayla bir çok bilgiyi kısa süreler içerisinde öğrenebiliyor. Aile hekimini öğrenme ve sorgulama talepleri de kişiler tarafından nasıl öğrenileceği merek edilen konular arasındadır.

Yeni bir yere taşınma yani adres değişikliği yapılması halinde aile hekiminde değişiklik yapılmaktadır. İkamet adresi değişikliklerinde, ikamet adreslerine en yakın aile sağlık merkezlerine vatandaşların yönlendirmesi otomatik olarak yapılmaktadır. Sizde böyle bir değişiklik yaptığınızda aile hekiminizi öğrenmek isteyeceksinizdir.

Bu değişiklikleri beğenmemeniz ya da aile hekiminizi değiştirme isteğiniz varsa online olarak aile hekimini değiştirme şansına da sahipsiniz.

Aile Hekimini Sorgulama

Hangi aile hekimindeyim diye merak ediyorsanız bunu sorgulamanın yolu çok basittir. Yukarıda da belirttiğim gibi 4 farklı yöntemle aile hekimi sorgulamasını gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet ve e-nabız üzerinden aile hekimi sorgulama, MHRS üzerinden aile hekimini sorgulama, Çağrı merkezini arayarak ya da sms atarak aile hekimi öğrenme, Sağlık müdürlüklerine giderek aile hekiminizi öğrenme.

Bu yöntemleri nasıl yapacağınız ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

1-) E-devlet İle Aile Hekimim Kim Öğrenmenin Yolu

Kamu kurum ve kuruluşların yükünü azaltan e-devlet sistemi ile aile hekimini sorgulama işlemini yapmanız için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;

E-devlet aile hekimi sorgulama sayfasına giderek,

Karşınıza çıkan bu linkte kimliğimi şimdi doğrula sekmesine tıklamalısınız.

Kimlik doğrulama işleminizi e-devlete giriş için kullandığını tc kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine giderek temin etmeniz gerekmektedir.

E-devlet ya da e-nabız sistemleri ile sorgulama yapacağınız zaman sistem sizden ekstra bir belge talep etmemektedir.

Bu bilgileri girince karşınıza çıkacak yeni ekranda adınız, soyadınız gibi bilgilerinizin yanı sıra aile hekiminiz ile ilgili bilgilere, aile hekimliğinin adresine ulaşabileceksiniz.

E- Devlet Üzerinden Aile Hekimi Sorgulaması Sırasında Hangi Bilgilere Ulaşılır?

E- devlet sisteminden aile hekimini sorgulama işlemini yaptıktan sonra edineceğiniz bilgiler aşağıdaki gibidir.

Aile hekiminden faydalanan kişinin adı ve soyadı

Aile hekiminin adı ve soyadı

Aile hekiminin bağlı olduğu aile sağlık merkezinin adı

Aile hekiminin bağlı olduğu aile sağlığı merkezinin açık adresi

Bu bilgilere ulaştıktan sonra dilerseniz sayfayı çıktı halinde alabilirsiniz. Şimdi bir diğer yöntem olan merkezi hastane randevu sistemi ile aile hekiminizi nasıl öğrenebileceğinize bakalım.

Labim Sonuç ekranından aile hekimine giderek yaptırmış olduğunuz laboratuvar sonuçlarınızı takip edebilirsiniz.

2-) MHRS İle Aile Hekimini Sorgulama Yöntemi

Merkezi Hekim Randevu Sistemi olarak adlandırılan bu sistem üzerinden tüm randevularınızı düzenleyebildiğiniz gibi aile hekiminize ait bilgileri de görüntüleyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak aile hekiminizi öğrenmek istediğinizde şu adımları izlemelisiniz;

Bu yöntem ile aile hekiminizi öğrenmek için bölümün sonunda yer alan bağlantıya tıklayarak sisteme giriş yapmalısınız.

MHRS sistemine T.C kimlik numaranız ve oluşturacağınız şifre ile giriş yapabileceğiniz gibi e-devlet şifreniz ile de giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan hemen sonra aile hekiminizin kim olduğunu ekranın sağ tarafından görebilirsiniz.

“Aile Hekimi Randevu Arama” başlıklı bölümün hemen altında aile hekiminin ismi ve hangi birimde görev yaptığı yazmaktadır.

MHRS sisteminden aile hekiminizi öğrenme.

MHRS sistemine kayıtlı değilseniz “üye ol” butonunu kullanarak size göstereceği adımları izleyip kaydınızı oluşturabilirsiniz. Bunun yanı sıra kullandığınız operatörlere göre aile hekimim kim diye sorgulatarak öğrenebileceğiniz bir başka yöntem bulunmaktadır.

3-) GSM Operatörlerinden Mesaj Atarak Aile Hekimini Öğrenme

Türktelekom, Vodafone ya da Turkcell kullanıcılar kendi kullandıkları hatları ile SMS atarak aile hekimini öğrenebilirler. Bunun için yapmaları gerekenleri ayrı başlıklar altında ele aldık.

Aile Hekimi Sorgulaması Turkcell Üzerinden Nasıl Yapılır?

Turkcell hat kullanan kişiler aile hekimini öğrenmek için;

AH boşluk T.C. kimlik numarası yazılarak 7777 ya da 6998 numaralarından birine SMS olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bu mesajı attıktan sonraki 5 dakika içerisinde tarafınıza iletilecek mesajda aile hekiminin adını, görev aldığı kurumun sağlık merkezi numarasını ve adresini öğrenebilirsiniz.

Bu mesajın ücreti ise 1 TL olarak belirlenmiştir.

Aile Hekimi Sorgulaması Vodafone Üzerinden Nasıl Yapılır?

Vodafone üzerinden yapılacak aile hekimi sorgulamalarında ise;

HEKİM yazıp bir boşluk bırakılarak T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.

Ardından 5115’e bu yazdığınız mesajı SMS olarak göndermelisiniz.

Yine sorgulamanızın cevabını 5 dakika içerisinde alacaksınız.

Turkcell operatöründeki gibi Vodafone’da bu işlem için 1 TL ücret talep etmektedir.

Aile Hekimi Sorgulaması Türk Telekom Üzerinden Nasıl Yapılır?

Aile hekimi sorgulama işlemini SMS yoluyla yapmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları ise;

AH yazarak bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numaralarını yazmalıdır.

Ardından bu mesajı 6998’e kısa mesaj olarak gönderip 5 dakika sonra cevabınızı alabilirsiniz.

Bu mesaj sonucunda edineceğiniz bilgiler ise sadece aile hekiminin kim olduğu değil, görev aldığı kurum ve kurumun adresini de içermektedir.

4-) Çağrı Merkezini Arayarak Aile Hekimini Öğrenme

Sağlık bakanlığının çağrı merkezi hattı olan Alo 182’yi arayarak bilgi ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Aile hekiminizi öğrenmek istiyorsanız da bu hattı arayıp operatörün yönlendirmeleri ile isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer Alo 182 hattı ile bağlanma problemi yaşıyorsanız bulunduğunuz ilin Sağlık Müdürlüğü telefon hattını internetten aratıp öğrendikten sonra o numarayı da arayıp bilgi edinebilirsiniz.

Aile hekiminin değişip değişmediği konusunda bilgi almak istiyorsanız bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Yine bir başka yol olan iliniz ya da ilçenizdeki Sağlık Müdürlüğüne giderek aile hekiminizin kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bulunduğunuz lokasyona en yakın Aile Hekimliği Merkezine giderek de bu bilgiyi talep etmeniz halinde size yardımcı olacaklardır.