Burhaniye Kitap Fuarı 100’ü aşkın yayın evi, onlarca sanatçı, müzisyen, siyasetçi, yazar, şair ve aydının katıldığı fuar sona erdi.

Fuarın son gününde Ören Meydanı’nda, eşsiz sesiyle Çiğdem Taştan vardı. Dinleyenlere keyifli ve eğlenceli bir müzik dinletisi yaşatan Taştan’ ı dinleyiciler uzun süre alkışladı.

Gazeteci, haber sunucusu, televizyon programcısı ve siyaset bilimci olan Sedef Kabaş, ‘Yandığın Ateş Yoluna Işık Olur’ adlı kitabının söyleşisinde sevenleriyle buluştu.

Hikâye, deneme ve gezi yazısı gibi farklı edebi türlerde eserler veren Yazar Buket Uzuner, Ören Meydanı’ndaki söyleşide edebiyatseverlerle buluştu. Burhaniye 5. Kitap Fuarı‘nın son günüde Yazar Uzuner, kadın erkek eşitliğinden bahsederken kutuplaşmamamız gerektiğini, Anadolu geleneklerinde olduğu gibi kadının, erkeğin, ağacın, hayvanların ve tüm doğanın ancak bir arada anlamlı olabileceğini ifade etti.

Yüz yirmi yayın evinin, yüz on sekiz sanatçı, yazar, şair ve aydının katıldığı 5. Burhaniye Kitap Fuarı, Ayşe Kulin ve Ali Kemal Deveciler’in valsi ile sonra erdi.

5. Burhaniye Kitap Fuarı’nın son günü söyleşilerinde sadece kadınların konuk olması, kadınlara verilen değeri öne çıkarttı. 5. Burhaniye Kitap Fuarı’nın onur konuğu Ayşe Kulin sevgi seliyle karşılandı.

Usta Yazar sahneye çıkmadan önce Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Ayşe Kulin’ belgeseli gösterimi yapıldı. 5. Kitap Fuarı onur konuğunun belgesel gösteriminin yapıldığı tek kitap fuarı oldu.

Ören Amfi Tiyatro’da, çocuk kitaplarının sevilen yazarı Burcu Bahar ve sevimli karakteri Doğa Dostu Dodo, çocuklara eğlenceli bir akşam yaşattı. Dodo’dan çevreyi korumayı, doğaya zarar vermemeyi öğrenen çocuklar, çevre konusunda bilinçlendirdi.

Aynı akşamın bir diğer etkinliği yine çocuklar içindi

Özgür Özgülgün ile birlikte kitapların büyülü dünyasına yolculuk yapan çocuklar, bu özel etkinlikte de, hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim yaşadı. Burhaniye Belediyesi, Özgür Özgülgün’ün "Cesur Sivrisineğin Dostluğu" kitabını satın alarak çocuklara hediye etti.