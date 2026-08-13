Kocaeli'de ailelerin farklı ihtiyaçlarına tek noktadan cevap veren yaşam kampüsünde anneler spor yaparken çocuklar güvenli ortamlarda eğitim ve atölyelere katılıyor. Anne Şehir, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ve Lokomotif Çocuk Köyü'nün bir arada bulunduğu kampüs, ailelere bütüncül destek sunuyor.

İzmit'te hizmet veren Anne Şehir Yaşam Merkezi'nde anneler spor yaparken ya da sosyal etkinliklere katılırken, çocukları aynı kampüs içerisinde yer alan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ve Lokomotif Çocuk Köyü'nde güvenli ortamda eğitim alıyor, sosyalleşiyor ve gelişimlerine katkı sağlayan atölyelerde vakit geçiriyor. Böylelikle aileler, günlük hayatın yoğun temposunda çocuklarının geleceğini güvenle emanet ederken kendilerine de zaman ayırabiliyor.

Tek kampüste anneye de çocuğa da destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yaşam modeli, yalnızca kadınların spor yapmasını sağlayan merkez olmanın ötesine geçiyor. Aynı kampüste yer alan hizmetlerle anneler fiziksel ve ruhsal olarak desteklenirken, çocuklar da yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarına katılıyor. Özellikle özel çocukların eğitim aldığı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile okul öncesi yaş grubuna hitap eden Lokomotif Çocuk Köyü'nün Anne Şehir Yaşam Merkezi ile aynı yerleşkede bulunması ailelere büyük kolaylık sağlıyor.

'İlk kez kendime zaman ayırabildim'

Çocuklarını güvenle merkezlere bırakarak spor yaptığını söyleyen Özge Ateş, Anne Şehir sayesinde kendisine zaman ayırabildiğini belirtti. Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle 20 kilo veren Ateş, 'Çocuklarıma daha rahat yetişebiliyorum. Buraya gelmeyen çok şey kaybeder' dedi.

'Çocuğumun özgüveni değişti'

İki özel gereksinimli çocuğuyla Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nden faydalanan Arzu Aslancı, çocukları eğitim alırken kendisinin de Anne Şehir Yaşam Merkezi'nde spor yaptığını söyledi. Merkezin hayatında önemli bir değişim oluşturduğunu belirten Aslancı, 'Eskiden hayatım ev işleriyle geçiyordu. Şimdi spor yapıyorum, arkadaşlıklar edindim ve kendime zaman ayırabiliyorum. Çocuğum artık daha özgüvenli, daha sakin ve daha sosyal oldu. Öğretmenlerimizin desteğiyle hiç beklemediğim gelişimler gösterdi. Bu değişimi görmek bir anne için tarifsiz bir mutluluk' dedi.

Sporun ötesinde yaşam kampüsü

Anne Şehir Yaşam Merkezi, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Lokomotif Çocuk Köyü, Ana Kafe ve Gönülbahçem Davet Evi'ni aynı yaşam alanında buluşturan merkez, annelerden çocuklara, engelli bireylerden ailelere kadar toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına tek noktadan cevap veriyor. Kadınların spor yapabildiği, çocukların güvenli ortamlarda eğitim aldığı, ailelerin yeşil alanlarda birlikte vakit geçirebildiği bu model; sosyal belediyecilik anlayışının aile odaklı en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu bütüncül yaşam modeli, ailelerin yalnızca bir hizmetten değil; aynı kampüs içerisinde birbirini tamamlayan birçok hizmetten aynı anda faydalanmasını sağlayarak hem kadınların yaşam kalitesini artırıyor hem de çocukların gelişim yolculuğuna güçlü bir destek sunuyor.