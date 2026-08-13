Tuzla Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda geniş kapsamlı bakım ve boya çalışması başlattı. Çalışma programı kapsamında ilçe genelindeki okullarda toplam 79 bin 400 metrekarelik alanda boyama işlemi gerçekleştirilecek.

Tuzla Belediyesi ekipleri, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına daha temiz, hijyenik ve bakımlı ortamlarda başlaması amacıyla sınıflarda, koridorlar, spor salonları ve okul dış cephelerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Hazırlanan program dahilinde okullarda 42 bin 550 metrekare yağlı boya ile 36 bin 850 metrekare plastik boya uygulaması yapılıyor.

Çok sayıda okulda çalışmalar sürüyor

Barış Manço Ortaokulu, Tuzla Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tuzla Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cahit Arf İlkokulu, Çağrı Bey İlkokulu ve Ortaokulu, Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu, Kaşif Kalkavan Anadolu Lisesi, Osmangazi İlkokulu ve Ortaokulu, TOKİ Yahya Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Ortaokulu, Mevlana İlkokulu, Tuzla Anadolu Lisesi ve Mehmet Tekinalp Lisesi'nin de aralarında bulunduğu okullardaki çalışmaların bir bölümü tamamlandı. Ekiplerin planlaması doğrultusunda, devam eden çalışmaların ise ders zili çalmadan önce bitirilmesi hedefleniyor.

Bingöl: Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için çalışıyoruz

Okullardaki hazırlık çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, fiziki ortamların eğitim kalitesindeki önemine vurgu yaptı. Başkan Bingöl, 'Çocuklarımızın yeni eğitim dönemine temiz ve bakımlı okullarda başlamasını önemsiyoruz. Okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor, öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz' dedi.