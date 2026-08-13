

Tabanca ise yaralının yanında bulundu.

Olay İnegöl Organize Sanayi bölgesi Havaalanı caddesinde meydana geldi. Metal işleri firması sahibi Ali Enver Y.(53), başından vurulmuş ağır yaralı halde yol kenarında bulundu.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.