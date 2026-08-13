Bursa'dan ailesiyle birlikte Bozcaada'ya gelen ve adada dalış yapan Uğur Savaş (46), dün saat 05.30 sıralarında arkadaşıyla birlikte dalış yapmak üzere denize gitti. Savaş, zıpkınla avlanmak için Sulubahçe açıklarını tercih etti. Suya daldıktan sonra bir daha yüzeye çıkmayan Savaş için arama çalışması başlatıldı. Sudan çıkamayınca yanındaki arkadaşı durumu saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde 25 saat geride kaldı. 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 drone, 2 dalış timi ve 9 dalgıç ile denizden, havadan ve su altında çalışmalar sürdürülüyor.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "12 Ağustos 2026 tarihinde Bozcaada ilçemiz Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş isimli vatandaşımızı arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Vatandaşımızın bir an önce bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekipleri destek vermektedir. Arama faaliyetleri; toplam 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 drone, 2 dalış timi ve 9 dalgıç ile denizden, havadan ve su altında titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.