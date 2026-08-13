Edinilen bilgilere göre Esmanur, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında evden ayrıldı. Aradan geçen süreye rağmen kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi harekete geçti.

BABASI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Esmanur’un babası Yavuz Albay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızından haber alamadıklarını belirterek vatandaşlardan destek istedi.

Aile, Esmanur’un fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak kayıp duyurusunun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaya çalışıyor.



GÖRENLERDEN YARDIM İSTENDİ

Esmanur’u gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların, ailesine ulaşması istendi.

Aileye bilgi vermek isteyenlerin 0546 112 44 93 numaralı telefondan iletişime geçebileceği belirtildi.

Kayıp olayına ilişkin sosyal medyada doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması, yalnızca görülen veya bilinen somut bilgilerin aileye ya da güvenlik birimlerine aktarılması önem taşıyor.

AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

12 Ağustos akşamından bu yana kızlarından gelecek iyi haberi bekleyen ailenin endişeli bekleyişi sürüyor. Esmanur’u gören veya nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden ailesine veya güvenlik birimlerine bilgi vermesi istendi.