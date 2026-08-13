Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, 25 yıllık süreci siyasi mücadele, teşkilat birlikteliği, hizmet anlayışı ve Türkiye'nin geçirdiği değişim çerçevesinde değerlendirdi.

Başkan Erol: "25 yıldır tek gaye: güçlü devlet, güçlü Türkiye"

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişinin yalnızca seçim başarılarıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden Başkan Erol, geçen süreçte Türkiye'nin ve AK Parti'nin çok sayıda kritik dönemden geçtiğine dikkat çekti.

Başkan Erol, "Bu dava kolaylıkla bugünlere gelmedi. 2001'den bugüne ülkemizin ve milletimizin iradesini hedef alan pek çok engelle, siyasi ve ekonomik sınamayla karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin geleceğine ilişkin ümidimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Her güçlük karşısında milletimize güvendik, birlik ve beraberliğimize daha sıkı sarıldık. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın azmi, kararlılığı ve güçlü liderliğiyle başladığımız yolculuğa aynı inançla devam ettik" ifadelerini kullandı.

25 yıllık AK Parti vizyonu Kestel'in geleceğine yön veriyor

Türkiye'nin son 25 yılda yaşadığı değişim ve dönüşüm, yerel yönetimlerde gerçekleştirilen çalışmalarla da şehirlerin geleceğine taşınıyor.

Kestel Belediyesi de bu süreçte ilçenin ihtiyaçlarını ve gelecekteki gelişimini merkeze alan yatırımlarını sürdürüyor. Kentsel dönüşümden yeni yaşam alanlarına, ulaşımdan sosyal desteklere, eğitimden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarla Kestel'in yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ilçenin geleceğe daha güçlü hazırlanması hedefleniyor.

"Liderimize yol arkadaşı, birbirimize dava arkadaşı, gönül arkadaşı ve hizmet arkadaşı olduk"

AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi mücadelesinin temelinde güçlü teşkilat yapısının bulunduğunu belirten Başkan Erol, partinin farklı kademelerinde görev alanların ortak bir sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Başkan Erol, "Bu 25 yıllık yolculuk boyunca Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan dava arkadaşlarımızla büyük bir sorumluluğu birlikte taşıdık. Liderimize yol arkadaşı, birbirimize dava arkadaşı, gönül arkadaşı ve hizmet arkadaşı olduk. Görevlerimiz ve makamlarımız değişse de bizi bir arada tutan milletimize hizmet etme idealimiz hiçbir zaman değişmedi" dedi.

Türkiye'nin ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, savunma sanayiinden sosyal politikalara kadar birçok alanda önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Başkan Erol, 25 yıllık siyasi yolculuğun eser ve hizmetlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Erol, AK Parti'nin 25 yıllık hikâyesinin Türkiye'nin son çeyrek asrından ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, "Milletimizin yıllarca beklediği yatırımlar birer birer hayata geçirildi. Yapılamaz denilen projeler tamamlandı, Türkiye kendi teknolojisini geliştiren, kendi savunma sistemlerini üreten ve bölgesinde güçlü bir irade ortaya koyan bir ülke hâline geldi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve liderliği, Türkiye'nin önüne konulan engeller karşısında bizlere her zaman daha fazla çalışma sorumluluğu yükledi" diye konuştu.

"Birliğimize ve beraberliğimize sımsıkı sarılarak devletimizin ve milletimizin gücüne güç katacağız"

Siyasetin ve yerel yönetimlerin kendileri açısından bir makam alanı değil, millete karşı üstlenilen bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Erol, görev yaptıkları her alanda bu anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi.

Başkan Erol, "Bizlere verilen her görevi milletimizin emaneti olarak gördük. Bulunduğumuz makamların yüklediği vebali biliyoruz. Bu vebalin altında kalmamak için gece gündüz çalışmayı, daha fazla sorumluluk almayı kendimize görev bildik. Zor zamanlarda yük olmayacağız, yük alacağız. Dert olmayacağız, derman olacağız. Birliğimize ve beraberliğimize sımsıkı sarılarak devletimizin ve milletimizin gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 25 yılda Türkiye siyasetinin yanı sıra devlet yönetimi ve toplumsal yaşam üzerinde de kalıcı bir iz bıraktığını söyleyen Başkan Erol, siyasi hareketin geleceğe yönelik sorumluluğunun geçmişten daha az olmadığını belirtti.

Başkan Erol, "Bu hareket, 25 yıldır milletinin talebini siyasetin merkezinde tutmuş, karşılaştığı her zorluğa rağmen Türkiye'nin büyüme ve güçlenme iradesinden vazgeçmemiştir. Bugün önümüzde yeni hedefler ve taşıdığımız daha büyük sorumluluklar var. Geçmişte elde edilen başarılarla yetinmeden Türkiye'nin yarınları için daha fazla çalışmak zorundayız" dedi.

"Gönlü AK, vicdanı AK, geleceği AK olan tüm dava arkadaşlarıma selamlarımı sunuyorum"

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünün aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna işaret eden Başkan Erol, mesajını şu sözlerle tamamladı: