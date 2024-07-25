Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşların sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla internet sitesini yeniden tasarlayarak, hazırlanan "Erişilebilirlik Menüsü"nü kullanıma sundu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi Erişilebilirlik Menüsüyle engelli vatandaşların hizmetine sunuldu

Bakanlık tarafından erişilebilirliğin Türkiye'de yaygınlaştırılması için kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda erişilebilirlik herkes içindir mottosuyla erişilebilirliği herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi için bakanlığın aile.gov.tr web sitesine yeni özellikler eklendi.

Engelli vatandaşların bakanlığın internet sitesinin içeriğine erişimini kolaylaştırmak ve başta kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşlara yönelik sağladığı koruyucu ve önleyici programlara daha kolay ulaşabilmesi adına Erişilebilirlik Menüsü kullanıma sunuldu.

"Ekran okuyucu, seçili alan okuyucu, bağlantı vurgulama, büyük metin, disleksi dostu, kontrast renk ayarı" özelliklerini içeren Erişilebilirlik Menüsü vatandaşların bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ile ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere ve sosyal yardımlara bilgisayar ve cep telefonlarından daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi imkanı sağlıyor.