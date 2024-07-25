Türkiye genelindeki bankalar, vatandaşları yakından ilgilendirecek yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Bankaların, belli bir limitin altındaki işlemler için vezne hizmetlerini kısıtlamayı planladığı iddia ediliyor. Bu düzenleme kapsamında para çekme, yatırma, fatura ödeme ve EFT gibi işlemler için banka şubeleri yerine dijital kanallar ve ATM'lerin kullanımı teşvik edilecek. Özellikle 10 bin TL altındaki işlemler için başlatılması düşünülen uygulama, limitin 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla genişletilmesi hedefleniyor.

Bu karar, banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmayı ve dijital bankacılık kullanımını artırmayı amaçlıyor. Ancak, düzenleme teknolojiyle arası iyi olmayan vatandaşlar arasında endişelere yol açtı. Özellikle dijital platformlara erişimi sınırlı olan emekli vatandaşlar gibi gruplar, işlemlerini gerçekleştirmede zorluk yaşamaktan korkuyor.

Yeni Uygulamanın Detayları

Planlanan düzenleme ile 20 bin TL altındaki para çekme, yatırma, fatura ödeme ve EFT işlemleri için vezne hizmeti verilmeyecek. Bankalar, bu tür günlük bankacılık faaliyetleri için müşterilerini ATM'ler ve dijital platformlar üzerinden işlem yapmaya yönlendirecek. Bu değişikliğin, banka şubelerindeki iş yükünü hafifletmesi ve uzun kuyrukları azaltması bekleniyor.

Vatandaşlar Endişeli

Düzenleme ile ilgili detaylar netleşirken, bazı vatandaşlar uygulamanın ATM'ler önünde uzun kuyruklara ve yoğunluğa neden olabileceğinden endişe ediyor. Teknolojiyle arası iyi olmayan veya dijital işlemlere güvenmeyen müşteriler, bu yeni uygulama ile işlemlerini gerçekleştirmede zorluklar yaşayabileceklerini dile getiriyorlar. Özellikle emekli vatandaşlar, dijital platformlara erişim konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini belirtiyor.

Amaç Yoğunluğu Azaltmak ve Dijital Bankacılığı Artırmak

Bankaların aldığı bu karar, banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmayı ve müşterileri dijital bankacılık kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyor. Türkiye genelinde 81 ildeki bankaları kapsayan bu düzenleme, bankacılık hizmetlerinin dijital platformlar üzerinden daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamayı hedefliyor. Ancak, bu değişikliğin ATM'lerde yaşanan yoğunluk ve yetersizlik gibi sorunları beraberinde getirebileceği konusunda vatandaşların endişeleri devam ediyor.