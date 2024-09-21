AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı her Cuma günü bir kırsal mahalleyi ziyaret ederek Cuma namazı ve ardından vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un riyasetinde, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın katılımlarıyla gerçekleşen bu buluşmalarda, vatandaşların istek ve talepleri dinlenerek notlar alınıyor. İnegöl üzerine verimliliği yüksek istişarelere yer verilen programlar kapsamında her geçen gün büyüyen ve gelişen İnegöl için fikir alışverişlerinde bulunuluyor.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Sn. Mustafa Durmuş, kırsal mahalle ziyaretlerinin önemine dikkat çekerek; "Bu buluşmalarla halkımızın istek ve taleplerini yerinde dinliyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz. AK Parti olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Her hafta farklı bir kırsal mahallede gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde, hemşehrilerimizle sıcak bir ortamda hasbihal ediyor, ilçemizin geleceği için birlikte adımlar atıyoruz. Bu buluşmalar, kırsal mahallelerimizdeki sosyal dayanışmayı ve halkımızla olan birlikteliğimizi pekiştiriyor. AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, Milletvekilimiz Ayhan Salman, Belediye Başkanımız Alper Taban ve teşkilatımızla birlikte, Cuma buluşmalarını sürdüreceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise; “İlçe Başkanlığımızın her hafta bir kırsal mahallemize gerçekleştirdiği nokta ziyaretlerine, programlarımız el verdiği ölçüde katılmaya özen gösteriyorum. AK Parti olarak bizler daima milletimizle bir ve beraber yol yürüyen kadrolarız. Bu ziyaretlerimizle hemşehrilerimizle olan güçlü gönül bağlarımızı daha da pekiştiriyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini ve beklentilerini ilk ağızdan dinliyor, varsa sorunlarına çözüm üretmek için notlarımızı alarak gerekli çalışma takvimini oluşturuyoruz. İnegöl Belediyemiz bu anlamda ciddi bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Alper Taban başkanımızla belediyemiz tüm mahallelerimize değer katan önemli hizmetleri İnegöllü hemşehrilerimizin kullanımına sunuluyor.AK Parti olarak milletimizle kurduğumuz bu güçlü bağ, ülkemizin kalkınmasındaki en büyük gücümüzdür. Hemşehrilerimizle birlikte yürümeye ve birlikte başarmaya devam edeceğiz inşallah. 23 yıldır olduğu gibi, sinesinden çıktığımız milletimizle omuz omuza Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlamlı programları düzenleyerek bizleri İnegöllü hemşehrilerimizle buluşturan İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Durmuş başta olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İnegöl için, Bursa için, Türkiye için hep birlikte canla başla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.