AK Parti’nin strateji ekibi seçimlere ilişkin yeni yol haritasını şekillendirirken, kabine üyeleri de milletvekilleriyle yapılan istişare toplantılarında yeni bir modele geçti. Buna göre bakanlar, milletvekilleriyle grup halinde değil, il bazlı görüşmeler gerçekleştiriyor. Başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere kabine üyeleri, her hafta farklı bir ilin milletvekilleriyle bir araya geliyor. Görüşmelerde milletvekilleri, seçim bölgelerindeki sorunları, yarım kalan yatırımları ve acil talepleri ilgili bakana doğrudan aktarıyor. Planlanan yatırımlar ise raporlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’na iletiliyor.

Hastaneler ve yollar tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabine üyelerine illerde yarım kalan yatırımların tamamlanması için talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan teşkilatlardan gelen sorunların çözümü noktasında başta bakanlar olmak üzere, “Aciliyeti olan konularda hizmet talebi varsa tasarruf tedbirine de sığınmamak lazım” vurgusunu da yaptığı söylendi. Parti teşkilatlarının yanı sıra milletvekillerinden bakanlara en fazla illerinde yarım kalan yatırımları tamamlanması konusunda talep geldiği bunların başında da hastaneler olduğu kaydedildi. İstişare toplantılarında ayrıca Türkiye ile dünyadaki son ekonomik gelişmeler, yapısal reformlar ve partinin geleceğe dair vizyonu da değerlendiriliyor.

Öte yandan, AK Parti, 14 Ağustos’ta, 25. kuruluş yıldönümünü seçim startı vererek kutlamaya hazırlanıyor. Yeni bir seçim kampanyası için hazırlıklara başlayan AK Parti aynı zamanda kuruluş yıldönümünde yeni manifestosunu da tanıtacak. AK Parti, iktidardaki 25. yılına denk gelen 2026’yı yalnızca bir yıldönümü olarak değil, seçim kampanyasının ana ekseni olarak değerlendirmeye hazırlatıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, partinin kuruluş yıldönümüyle birlikte daha görünür hale getirilmesi planlanıyor.