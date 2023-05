Klass Magazin tarafından ikincisi düzenlenen gecede Mustafa Bozkurt yılın organizatörü seçilirken, kuruculuğunu yaptığı firması By Mustafa Organizasyon ise "Yılın Organizasyon ve Event Markası" ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin en iyilerinin ödüllendirildiği geceye iş ve sanatçı dünyasından davetliler katıldı. Sunuculuğunu Ebru Akel’in yaptığı gecenin onur konuğu Enrico Macias, söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı. Düzenlenen gecede Mustafa Bozkurt yılın organizatörü seçilirken, kuruculuğunu yaptığı firması By Mustafa Organizasyon ise "Yılın Organizasyon & Event Markası" ödülüne layık görüldü. By Mustafa Organizasyon’un sahibi ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, ödülünü ünlü sanatçı Faik Öztürk’ün elinden aldı. Ödül alanlara ise ayrıca özel olarak yaptırılan yüzük verildi. Oğlu Mehmet Okyanus ile sahneye çıkan Mustafa Bozkurt, kendisi ve firmasını ödüle layık gören Klass Magazin ile okurlarına teşekkür etti. By Mustafa Organizasyon markası ile 77’inci ödülünü alan Mustafa Bozkurt, kendisine ve firmasına duyulan güvenle çalışmalarına devam edeceğini söyledi.