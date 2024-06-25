Dün değişim gündemiyle bir araya gelen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel seçimlerinin ardındaki tablonun gündeme alınması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen MYK toplantısında 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi gündeme gelmişti. Beklenen değişim gerçekleşti, AK Parti'de 7 ilin (Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan Afyonkarahisar) İl Başkanları değişti.

Saatler süren toplantı gece sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 00.40'da AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.