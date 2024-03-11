AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik halkının artık AK Parti belediyeciliğini özlediği söyleyerek, "AK Parti belediyeciliğini Bilecik’e Cumhur İttifakımızla beraber tekrar kazandırıp, önümüzdeki dönemde 5 yılda kaybettiğimiz 5 yılı artı bir 5 yıl olarak daha çok çalışarak inşallah kazanacağız" dedi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde AK Parti ve Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman’nın Proje Lansman programı yoğun katılımla gerçekleşti. Burada kürsüye çıkan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik’i 5 yılın ardından yeniden AK Belediyecilik ile yeniden buluşturacaklarını anlatarak, "Bugün Dodurga Beldemizde Selim başkanımızın SKM açılış programına katıldık. İnanın tam yarım saat konuştu. Yarım saat 2 bin nüfuslu bir beldemize yaptığı icraatları anlattı. Gerçekten dinlerken tüylerimiz diken diken oldu. Neden, çünkü Bilecik’te 5 yılda yapılan icraat sadece mevcut Atatürk Parkı’nın yenilenmesi ve Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezimizde bir kütüphane yan tarafa açılması. Yapılan hiçbir icraat yok. Vatandaşımız halkımız artık AK Parti belediyeciliğini özledi. AK Parti belediyeciliğini inşallah ilimizde de Cumhur İttifakımızla beraber tekrar kazandırıp önümüzdeki dönemde 5 yılda kaybettiğimiz 5 yılı artı bir 5 yıl olarak daha çok çalışarak inşallah kazanacağız. Mustafa Başkanımızın da 15 yılda gerçekten büyük eserleri oldu. Çıraklık kalfalık ustalığı bitirdi. Bakalım bu dönem nasıl bir belediyecilikle burayı yönetecek göreceğiz. Yaptığı projelerde biz anbean hepsini gördük. Şimdi gerçekten açıklarken hepiniz de 5 yılda neler yapılacağını göreceksiniz" dedi.