AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan 8. Olağan Kongre takvimini x sosyal medya hesabından açıkladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sosyal medyasdan yaptığı açıklamada 2 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de gerçekleştireceği Osmangazi İlçe Kongresi'nin duyurusunu yaptı. Gürkan, kongreye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın da katılım göstereceğini belirtti. 

Davut Gürkan'ın açıklaması şu şekilde;

Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim; 8. Olağan Kongre takvimimizi belirledik!

Genel Başkanvekilimiz Sayın Efkan Âlâ'nın katılımlarıyla;

2 Kasım Cumartesi Günü, (Yarın) Saat 18:00'da gerçekleştireceğimiz Osmangazi ilçe Kongremiz ile başlıyoruz!

Memleketimize, Bursa'mıza, teşkilatımıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun.

Yeni hedefler, yeni başarılar ile inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz!

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Kaynak: Haber merkezi