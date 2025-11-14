AK Parti Bursa Milletvekili Davut Gürkan, BUSKİ Genel Kurulu’nda su ve atık su tarifelerine yapılan %30’luk zam sonrası sert açıklamalarda bulundu. Gürkan, CHP’li Büyükşehir yönetiminin “suya yüzde 25 indirim” vaadiyle göreve gelip kısa sürede arka arkaya yaptığı zamlarla Bursa’yı “Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan şehirlerden biri” haline getirdiğini öne sürdü.

Gürkan, genel kurulda CHP’li yöneticilerin “Doğru yapmamışız” diyerek hatayı kabul ettiğini belirterek, bunun şehir yönetimindeki kriz ve plansızlığın göstergesi olduğunu söyledi.

Gürkan, "Göreve gelir gelmez siyasi popülizmin en çarpıcı örneklerinden birini sergileyerek önce “suya %25 indirim yapacağız” vaadini veren; ardından da arka arkaya gelen fahiş zamlarla Bursa’yı Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan şehirlerinden biri haline getiren CHP zihniyeti, bugün BUSKİ Genel Kurulu’nda “Doğru Yapmamışız” diyerek kendi hatasını itiraf etmek zorunda kalmıştır. Bir zamanlar “su şehri” olarak anılan Bursa’yı susuzluğa, plansızlığa ve vizyonsuz yönetime mahkûm eden bu anlayış; bugün hem su hem de atık su fiyatlarına yeniden %30 zam yaparak vatandaşın yükünü bir kez daha artırmıştır. Ne yazık ki Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde ve iştiraklerinde yönetim krizi olduğu, alınan yanlış karar ve yapılan fahiş zamlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ne sosyal adaletle, ne kamu yönetimi ciddiyetiyle, ne de sorumluluk bilinciyle bağdaşan bu yanlış kararları şiddetle kınıyorum. Bursamız; kimsenin siyasi hesaplarla, deneme yanılmayla yönetebileceği bir şehir değildir! Kadim şehrimizin hiçbir kurumunun, hiçbir vatandaşının; vizyonsuz, popülist ve günübirlik kararların bedelini ödemeye tahammülü yoktur. Bursa’nın menfaatini korumaya, yanlışları yüksek sesle dile getirmeye ve şehrimizin geleceğini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

