Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın CHP belediyeciliğinin simgesi olan plansızlık, kararsızlık ve vizyonsuzluğun bedelini ödediğini belirterek, 'Büyükşehirdeki mevcut yönetim Bursa'ya zaman kaybettirmekten başka hiç bir şey yapmamaktadır. Malesef yağmurlu havalarda bile susuzluk ne demek CHP sayesinde öğrenmiş olduk. Projesi hazır olan katı atık entegre tesisi hayata geçirilemedi. Bursa yakında Hamitler'de çöp dağları ile tanışacak. Çalı yolunun 3.etabına 20 ayda bir çivi çakamadılar. Şehir Hastanesi Gar etabında bir santim kamulaştırma yapamadılar. Çınarcık Barajı'nda 205 günlük su varken şehri yağmurlu havada susuz bıraktılar' dedi.

'49 bin yeni üye kazandırdık, 407 bin üyeye ulaştık'

Bursa Merinos Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilatın Mayıs ayında başlattığı üye seferberliğiyle 49 bin 394 yeni üye kazandırdıklarını ve toplam üye sayısının 407 bin 543'e ulaştığını açıkladı. Gürkan, 'Bu başarı Cumhurbaşkanımıza olan vefanın, liderimize duyduğumuz sarsılmaz güvenin ve milletimizle kurduğumuz güçlü bağın en önemli göstergesidir' dedi. Gürkan, İl Danışma Meclislerinin istişarenin berekete dönüştüğü, kardeşliğin tazelendiği toplantılar olduğunu vurgulayarak, 'Burada bir araya gelen irade AK Parti'nin Bursa'daki vicdanı, aklı, yüreğidir. Konuşarak değil çalışarak, vaat ederek değil üreterek yol aldık. Hizmet bizim siyasetimizin özüdür' ifadelerini kullandı.

CHP vizyonsuzluğunun bedelini tüm Bursa birlikte yaşıyoruz

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Bursa Milletvekilleri ile birlikte son 3 yılda Bursa'da 80 milyardan fazla yatırımın hizmete sunulduğunu hatırlatan Davut Gürkan CHP belediyeciliğini eleştirerek ''Bugün maalesef Bursa'da CHP belediyeciliğinin simgesi olan plansızlığın, kararsızlığın ve vizyonsuzluğun bedelini hep beraber yaşıyoruz. Yağmurlu havalarda bile susuzluk ne demek CHP sayesinde öğrenmiş olduk. Bursa Büyükşehir Belediyesindeki mevcut CHP' li yönetim Bursa'ya zaman kaybettirmekten başka hiç bir şey yapmamaktadır' dedi.

Çöp dağları ile Bursa CHP sayesinde tanışacak

2017 yılında Ak Partili Belediye Başkanı Alinur Aktaş döneminde Kayapa'da başlattığı katı atık dönüşüm entegre tesisi üzerinde 5 yıl çalışılmış olmasına rağmen mevcut CHP'li yönetimin inatlarından dolayı burayı iptal edip başka arayışa girdiğini belirten Gürkan, 'Hamitler çöplüğünde vahşi depolama ile ucuz olsun diye müteahhidini değiştirmişler. Derin kirli suları deşarj etmesi gerekirken son aylarda koku ve sıkıntılı bir depolama sistemine girdiler. Önümüzdeki süreçte susuzluktan sonra çöple ilgili nöbetleşe toplanmaya başlayacaklar. Çöp dağları ile Bursa onlar sayesinde tanışacak. Hep yaptıkları mazeret üretmek, suçlamak. Aynı Çalı yolunun 3. etabında olduğu gibi. Alinur başkanımızın döneminde bir yılda 2 etabı bitirdik. 20 ay oldu 3. etaba bir kazma daha vuramadılar. Sadece burada mı? Gardan Şehir Hastanesi'ne gidecek karayolunun kamulaştırması için bir santim yer bile kamulaştırma yapmadılar. Bakan Bursa'ya geldiğinde projede tadilat yaptılar. Şehir içi ağ ulaştırma bakanlığının sorumluluğunda olmamasına rağmen biz bunu da gerçekleştireceğiz dediler. Bununla da kalmadılar. Çınarcık Barajı'nı yapmışız. Arıtma tesisini bitiremediler. Öncesi sonrası, hiç fark etmez. Bursa tarihinde ilk defa susuzluktan dolayı su kesintisi yaşandı. Bunu CHP belediyesinde yaşadık. Su verilemediği günde Bursa'da durum neydi. Çınarcık Barajı'nda 205 günlük su olmasına rağmen maalesef evlere suyu götüremeyecek kadar vizyonsuzlukları var' dedi.

CHP'nin tüm vizyonsuzluğuna karşın Ak Parti belediyecilik anlayışının hiç bir zaman günü kurtaran bir belediyecilik anlayışı olmadığına vurgu yapan Davut Gürkan, 'Hep geleceği inşa eden bizim belediyelerimiz, altyapıyı ihmal etmeyen, sosyal belediyeciliği lafta değil icraatla yapan belediyelerdir. 11 başkanımız burada. Her birine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bakanlarımız Bursa'yı yakından takip ediyorlar. Bursa'nın hizmetlerini en yakından takip eden başta genel başkanvekilim olmak üzere vekillerimize teşekkürlerimi arz ediyorum ifadelerini kullandı.

2026 yılının Bursa için çok önemli olduğunu kaydeden Gürkan Bursa için çok önemli projelerin bu dönemde tamamlanacağını bildirdi.

Gürkan, 'En başta uzun zamandan beri beklediğimiz hızlı trenimiz faaliyete geçmiş olacak. Bunun ardından Şehir Hastanesi'ne giden raylı sistemimiz gar bölümüne kadar faaliyete geçecek. 3 ay içinde fiziki çalışmalarını bitirdiğimiz Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanemiz hizmete alınacak. Bunlar çok kıymetli projeler. Bir çok ilin şehir hastanesinden büyük 1315 yatağa sahip. TOKİ projelerimiz yükseliyor. Önümüzdeki süreçte 9 büyük okul ihalesi yapıldı. 9 okul haricinde 3 proje var ki çok kıymetli. Çelebi Mehmet Lisesi Yıldırım'da 129 milyon liraya mal olacak. Nilüfer'de 15 Temmuz Okulu 174 milyon liralık. Bursa'nın Abdülmecid Döneminde başlamış olan Hamidiye Sınai Mektebi diye adlandırılan 158 yıllık okulu hayata geçireceğiz. Genel başkan vekilimiz Efkan Ala ve milletvekillerimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın onayıyla 700 milyon lira bedelle hayata geçireceğiz' diye konuştu.

Bursa Cumhurbaşkanının yanında

Konuşmasının sonunda Bursa'da toplam 407 bin 543'e ulaştıklarını, bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan vefanın, ona olan sarsılmaz güvenin ve milletle kurulan güçlü bağın en önemli göstergesi olduğuna işaret eden Davut Gürkan,

'Bizim yürüdüğümüz yol makam yolu değil millet yoludur. Bu yolun lideri mazlum coğrafyalarının sesi, Türkiye yüzyılının mimarı olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Türkiye'nin 4 yanında yükselen her eser, her yatırım, onun ortaya koyduğu büyük vizyonun sarsılmaz iradenin, millete adanmış bir ömrün eseridir. Ne zaman zorlansak, ne zaman yol daralsa, liderimizin kararlılığı bize güç ve cesaret olmuştur. Bursa dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmaya, onun ve büyük güçlü Türkiye sevdasına omuz vermeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu yolda yürüyen herkesten Allah razı olsun' dedi.